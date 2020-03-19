Появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский практически не живет дома, оставаясь в последнее время ночевать на Банковой

Об этом сообщает источник из Офиса президента, передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал Легитимный.

По словам источника, есть несколько причин, почему Зеленский перестал возвращаться домой. Одна из них, у гаранта много работы в связи с чрезвычайным положением в Киеве и карантином в стране.

"В ОП проходят каждые пару часов всевозможные совещания, экстренные переговоры, всевозможные телефонные звонки. Ночью все это не останавливается, а наоборот подбивается итог, и ставятся задачи на следующий день. Президент спит буквально по пару часов между всеми этими совещаниями и встречами", - говорится в сообщении.

Вторая причина - президент хочет обезопасить своих детей, так как ему приходится коммуницировать с людьми из своего Офиса, где есть риски подхватить коронавирус.

Ранее мы сообщали, к Зеленскому обратился народный депутат Сергей Шахов, у которого на днях подтвердили коронавирус. Поводом послужили обвинения коллег Шахова в кнопкодавстве. Дело в том, что гарант 18 марта в своем видеообращении сообщил, что пока Шахов в самоизоляции, его товарищи голосовали за него. Шахов опроверг эти слухи и заявил, что президента подставляют.

"Я в парламенте не был, не голосовал и также коллеги не "кнопкодавили", как вам об этом сообщили. Хочу развенчать эти все слухи...и хотел бы, чтобы больше таких фейков не было", - заявил нардеп, отметив, что ожидает опровержение от Офиса президента.

Также мы рассказывали, что после случая заражения в Раде Зеленский прошел тест на коронавирус. Результат оказался негативным, то есть президент здоров. Процедуры проверки будут повторяться часто, чтобы обезопасить гаранта.

Зеленский на данный момент старается коммуницировать только со своим «ближайшим» окружением.

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