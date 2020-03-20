Денис Шмыгаль оказался человеком Рината Ахметова, и работает в его интересах

Как сообщает Politeka, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). По мнению ведущего, в лице нового премьер-министра Украина получила все того же Алексея Гончарука, только «с закрытым ртом».

Лесев прокомментировал призыв Шмыгаля «готовиться к кризису» и отметил, что на фоне этих слов премьер продолжает действовать в интересах Ахметова. В частности, Кабмин ввел пошлины на электроэнергию и уголь из России сразу на 65%. По словам ведущего, проблема в том, что украинский уголь при этом остается самым дорогим не только в Европе, но и в мире.

«За уголь и газ по космическим ценам мы будем платить. Потому что у Ахметова есть свой ручной премьер-министр», - заявил Лесев.

Он также обратил внимание на принятый Верховной Радой закон, призванный освободить украинцев от уплаты налога на время карантина.

«Там интересная ситуация. Во-первых, поддерживаются только крупные налогоплательщики. А во-вторых, поддерживаются они за счет местных бюджетов. Налог за торговые площади, уплата ЕСВ. А это, кстати, основной источник пополнения Пенсионного фонда… Ситуация такая же, как и с угольком Ахметова. Бедные люди за свой счет будут помогать выжить богатым», - пояснил ведущий.

Лесев также раскритиковал министра инфраструктуры Владислава Криклия за организацию «эвакуации украинцев из-за границы».

«Сначала эти кенты отменили все авиасообщения. Люди потеряли деньги на уже купленных билетах. А теперь эти же авиакомпании - СкайАп и МАУ – продают повторно билеты украинцам. Более того, продают в 2 раза дороже, чем они стоили раньше… А у Криклия это мародерство называют – «эвакуацией украинцев», - возмутился ведущий.

Он подытожил, что на фоне пандемии у украинцев осталось всего две надежды: «раннее лето и освободившиеся врачи из Китая».

«Солнце погасит сезонную эпидемию ОРВИ. А китайцы нам просто помогут, как когда-то наши отцы помогали аборигенам Африки. Других шансов у нас нет. Только природа и внешняя помощь. Да, коронавирус – это страшно. Но украинская власть, которая с ним борется – это еще страшнее», - уверен Лесев.

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