Пандемия коронавируса затянется гораздо на больший срок, чем предполагалось ранее

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию экспертов букмекерских контор.

Так, согласно прогнозам, ситуация пока что выглядит неутешительно. Букмекеры считают маловероятным, что человечество сможет победить эпидемию коронавирусной инфекции до конца 2020 года.

Если еще вчера эксперты оценивали вероятность завершения пандемии до конца этого года в 86%, то сегодня эта цифра озвучивается на уровне 27%. При этом вероятность создания вакцины к концу года они оценили в 84%.

На 20 марта в мире уже зафиксировано свыше 244 тысяч случаев заболевания вирусом COVID-19. Количество летальных случаев перевалило за 10 тысяч, выздоровели свыше 86 тысяч.

Количество инфицированных за пределами Китая составляет более 163 тысяч человек. Печальное лидерство по количеству заболевших коронавирусом и умерших от него в Европе пока что держит Италия.

В Украине уже 26 лабораторно подтвержденных случаев заражения, три человека скончались.

Ранее мы рассказывали о том, что стало известно, при каких условиях карантин в Украине будет продлен. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Его продление будет зависеть от ситуации как в Украине, так и за ее пределами.

«Мы рассматриваем вариант продолжения карантина. Это не будет секретом. Это все будет зависеть от эпидемической ситуации на территории страны, а также в странах Евросоюза. Если будет происходить такое продолжение роста — карантин будет стопроцентно продлен», - подчеркнул Ляшко.

Он также предупредил о том, что в Украине начали диагностировать коронавирус у людей, которые не были за границей.

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