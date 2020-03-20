Новость о том, что в Ивано-Франковске умерла зараженная коронавирусом облетела Украину моментально
Этот случай стал третьим летальным исходом в нашей стране. Как выяснилось, умершая была 56-летней сотрудницей местного ТОВ "Имперово фудз" (производитель яиц и сухих яичных продуктов). А заразилась несчастная от своего супруга, который вернулся недавно с заработков из Чехии, пишет РБК.
Компания, где работала погибшая, опубликовала официальное заявление, из которого следует, что украинка занимала должность оператора машины пастеризации.
Последний раз жительница Ивано-Франковска была на работе 12 марта. Признаков заболевания у сотрудницы не было.
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Отмечается, что женщина не контактировала с пищевой продукцией и имела ограниченные контакты с другими работниками. С 12 марта руководство предприятия приняло решение приостановить деятельность из-за распространения коронавируса в Украине.
"Производственные линии постепенно останавливались, а работники отправлялись домой. Кроме того, на предприятии уже некоторое время проводились усиленные меры по дезинфекции с профилактической целью", - отмечается в сообщении.
13 марта у зараженной начали проявляться симптомы болезни. Украинка обратилась к семейному врачу, который поставил диагноз респираторного заболевания.
Женщина находилась дома, а 16 марта у нее появилась отдышка, после чего ее доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
По словам врачей, у несчастной началась пневмония. Состояние больной становилось все хуже и спустя сутки после госпитализации она умерла, только после этого пришли результаты теста на COVID-19.
В компании отметили, что сейчас тщательно проверяются контакты умершей. Коллеги, которые с ней контактировали, находятся на самоизоляции под контролем врачей.
На предприятии успокоили, что Европейский орган по безопасности пищевых продуктов (EFSA) пока не имеет никаких данных о том, что пищевые продукты могут быть источником или путем передачи вируса. К тому же, мощности компании полностью автоматизированы, а продукты проходят термическую обработку по стандартами безопасности и качества.
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