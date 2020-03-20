Во Львове зафиксировали первый случай коронавируса

Заразился 70-летний мужчина, который недавно вернулся из Германии, пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию мэра Льовова в Twitter:

«Есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирус COVID-19 во Львове (житель Львова, 1950 г.р. 13 марта вернулся из Германии)", - написал Андрей Садовой. Это первый, напомним, официально подтвержденный случай заболевания COVID-19 в регионе.

Садовый также отметил, что информацию предоставил главврач местной инфекционной больницы:

«Положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины. Больного госпитализируют в инфекционной больнице».

Информация также передана правоохранительных органам для дальнейшего реагирования.

Напомним также, правительство установило режим чрезвычайной ситуации в г. Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. То есть в Украине в режиме ЧС теперь не три, а уже пять областей.

Напомним и о том, что в Украине число зараженных коронавирусом СOVID-19 продолжает расти. Так, по состоянию на 20 марта, в стране официально подтверждены 27 случаев заболевания. Из них больше всего – в Черновицкой области (15). Среди заболевших там есть трое детей возрастом 10 лет, 10 и 6 месяцев. 17 марта одна из пациенток скончалась.

Три случая заболевания выявлены в Киеве, по два случая в Киевской, Днепропетровской и Житомирской областях и по одному случаю в Донецкой и Ивано-Франковской области и вышеупомянутый Львов.

Еще два летальных случая были зафиксированы в Житомирской и Ивано-Франковской области. Кроме того, стало известно, что украинка скончалась от коронавируса в Италии.

Также сейчас по Украине зафиксированы 316 подозрения на заражение вирусом. В Минздраве рассказали, что среди уже подтвержденных были случаи заражения внутри страны, однако многие пациенты все же привезли вирус из-за границы.

Также 20 марта Владимир Зеленский объявил о том, что в Украине появился первый официально выздоровевший от коронавируса пациент. Им оказался мужчина из Черновцов, чей повторный тест на СOVID-19 показал отрицательный результат.

Кроме того, 20 марта в КГГА объявили о том, что уже приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Также режим ЧС ввели в Днепропетровской области. Тем временем мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к Кабмину с просьбой возобновить работу метро в городе.

В мире ситуация с пандемией остается тяжелой. Так, в Италии количество смертей от вируса превысило число жертв в китайском Ухане, который и стал эпицентром распространения болезни. Смертность от официально подтвержденных случаев в Италии составляет 8,3%, тогда как в Китае она была на уровне 1,4%. В США всего за полдня 19 марта было выявлено три тысячи новых случаев заражения.

Также появилась информация о странах мира с самым большим числом зараженных в формате: инфицировано/погибло/выздоровело:

Китай: 80.9 тыс. / 3.2 тыс./ 70.4 тыс.

Италия: 41 тыс. / 3.4 тыс. / 4.4 тыс.

тыс. / 3.4 тыс. / 4.4 тыс. Иран: 18.4 тыс. / 1.3 тыс. / 6 тыс.

Испания: 18.1 тыс. / 831 / 1.1 тыс.

тыс. / 831 / 1.1 тыс. Германия: 15.3 тыс. / 44 / 115

США: 13.7 тыс. / 201 / 108

тыс. / 201 / 108 Франция: 11 тыс. / 372 / 1.3 тыс.

тыс. / 372 / 1.3 тыс. Южная Корая : 8.6 тыс. / 91 / 1.9 тыс.

Всего в мире число зараженных превысило 250 тысяч человек.

Напомним, Вадим Литвин рассказал, как Италия переживает коронавирус.

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