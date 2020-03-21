Переговоры с пророссийскими террористами "Л/ДНР" могут стать попыткой выйти из тупика

Подобное заявление сделал нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев, передает 24.

Как известно, сперва Никита Потураев выступил против создания так называемого Консультационного совета, в состав которого должны войти представители оккупационных "Л/ДНР".

Но позже он заявил, что подобный шаг поможет Украины выйти из тупика, который возник из-за развязанной Россией войной на Донбассе.

"У нас было абсолютно взвешенное заявление, привязанное к законодательству (заявление, которое подписали 60 "слуг народа" против решения относительно Консультативного совета и участия в нем боевиков). Оно писалось с совершенно "холодной головой", и мы сформулировали и направили в общество абсолютно четкие месседжи", - подчеркнул Потураев.

Нардеп также заявил, что он с коллегами намеренно обнародовали заявление после брифинга Андрея Ермака, чтобы глава Офиса президента все же смог ответить на насущные вопросы.

По словам Потураева, в 11 и 12 пунктах Минских соглашений уже ранее были заложены опасности для украинского суверенитета.

На вопрос, является ли Консультативный совет с представителями "Л/ДНР" – выполнением того, что подписали в Минске при Порошенко, Потураев возразил.

"Подождите. Нет, его никто не выполняет. Это попытка выйти из того тупика, куда нас загнали пунктами 11 и 12 минских соглашений", - уверенно заявил нардеп и добавил, что это лишь идея и ее следует рассмотреть в широком формате, привлекая украинское общество.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Зеленский уволил своего советника Гео Лероса из-за критики на фоне подписанных в Минске соглашений Андреем Ермаком.

Также с резкой критикой тогда выступили народные депутаты, в том числе из фракции "Слуга народа", которые обвинили главу Офиса президента Андрея Ермака в подписании "капитуляционных" документов.

Напомним, цель Минских соглашений достигнута: Донбасс ждет мир по сценарию Абхазии, все детали.

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