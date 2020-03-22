Глава Офиса Президента Андрей Ермак купил новый Mercedes-Benz
Как указано в декларации, чиновник взял машину за 2,9 миллиона гривен. Покупка была оформлена в марте текущего года. Об этом пишет Politeka со ссылкой на госреестр деклараций.
Отмечено, что машина Mercedes-Benz S 350 d 4Matic long (2019 выпуска). Чиновник оплатил и услуги при приобретении автомобиля, которые ему обошлись в почти 107 тысяч гривен, а также сбор при приобретении права собственности на легковое авто в видео почти 124 тысяч гривен.
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Общая потраченная сумма составила чуть больше, чем 3,2 миллиона гривен.
Ранее мы сообщали, что стало известно, что именно обсуждали в ресторане Алексей Гончарук и Андрей Ермак.
Соответствующую публикацию в своем личном микроблоге Twitter сделал журналист Кристофер Миллер.
По его словам, премьер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провели тайную встречу в ресторане индийском ресторане "Сутра".
"Разговор, безусловно, серьезный, но ведется приглушенными голосами. Ничего не слышу... Только что они закончили разговор и ушли. Не услышал много, но слышал имя Игоря Коломойского", - написал Миллер и опубликовал в качестве доказательства совместное фото топ-политиков.
Сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с заместителем Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком.
Встреча произошла в Минске, где проходит встреча украинской и российской делегац.
Главной темой переговоров стал обмен пленными в формате «всех на всех», о котором было договорено еще в декабре 2019 года во время встречи в Париже лидеры «нормандской четверки».
Подобная новость вызвала неоднозначную реакцию украинцев, о чем они поспешили написать в комментариях.
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