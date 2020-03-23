Появилась информация, что министр здравоохранения Украины Илья Емец намерен в понедельник, 23 марта, подать в отставку

Об этом в соцсети Фейсбук сообщил нардеп от "Слугин народа" Алекандр Дубинский, передает Politeka.net.

"Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке. Курьезная история с подробностями - через час на моем Ютуб-канале", - пишет депутат.

Ситуацию активно обсуждают в сети. Так, первые гипотезы о причинах возможной отставки Емца появились в Телеграм-канале Klymenko Time.

"Если это правда - можем предположить, что это может значить две вещи: 1. Зеленский таки не хочет вводить чрезвычайное положение, на котором настаивал сам Емец. На вчерашнем селекторном совещании президента с губернаторами речь шла прежде всего о режиме чрезвычайной ситуации. 2. Банальное - Емец не хочет быть министром, при котором от коронавируса в Украине будут умирать люди".

Также появилась информация, что вместо Емца пост главы МОЗ может занять его заместитель и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Отметим, по состоянию на 10 часов 23 марта в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 26 новых случаев.

Ранее мы сообщали, 23 марта в МОЗ сообщили о втором этапе борьбы с коронавирусом. Емец заявил, что Украине не смогла принять вовремя достаточно жесткие меры, чтобы не впустить вирус в страну.

"В данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране", - говорится в заявлении Емца.

Министр добавил, что третий этап - смертность. Поэтому сейчас важно ликвидировать очаги вируса.

Емец подчеркнул, что специалисты будут пытаться сделать все, для того, чтобы в Украине смертность была ниже, чем в Китае.

"Если китайцам удалось достичь показателя смертности 3-4%, то Италии не удалось, и там 8-9%. Я сегодня собрал специалистов, будут работать в медицинской реформе западного образца...", - отметил министр.

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