Украинский олигарх Игорь Коломойский отказался помочь властям в борьбе с коронавирусом

Об этом, со ссылкой на источник, сообщило издание «Украинская правда». Во время встречи олигархов, на которой президент Украины Владимир Зеленский попросил бизнес помочь стране побороть эпидемию, Коломойский нашелся, что ответить.

«Коломойский послушал президента и ответил, что с радостью помог бы, но у него заблокированы счета», - рассказал изданию один из бизнесменов, который был на встрече.

Напомним, что 16 марта Зеленский тайно собрал в Офисе президента олигархов и крупных бизнесменов. Он рассчитывал на поддержку крупного бизнеса в размере 12−13 млрд гривен. Эти деньги должны были пойти в спецфонд для закупки медикаментов. Кроме этого, президент просил олигархов помочь людьми, ведь многие из них являются владельцами больших предприятий. Он попросил привлекать к решению проблем на местах профессиональных менеджеров.

Как известно, на встрече с Зеленским кроме Коломойского был также Ринат Ахметов, Александр Ярославский, Виктор Пинчук и другие.

Пользователи сети двояко отреагировали на новость.

«Управлять областями уже почти официально поставлены олигархи! Вот уже доруководился Зеленский!», «А почему - кураторы, мне больше нравится – няни», «Ключевыми фигурами в украинской политике Зеленского стала откровенная дрянь: Аваков и олигархи. Вон Коломойский уже стоит с протянутой рукой: дайте ему украденные 155 млрд гривен и он нам «с радостью поможет», - пишут пользователи сети.

Напомним, что известного бизнесмена нашли с простреленной головой в центре Киева: «Работал с врагом Коломойского».

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский раскритиковал президента: у Зеленского есть особый стиль – он никогда не бросает подлецов.

Также Politeka писала, что Лесев раскрыл, как МАУ Коломойского наживается на беде украинцев из-за коронавируса: «Мерзко».