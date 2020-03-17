Якщо у світі карантин – це вимушена міра з запобігання епідемії, то в Україні традиційно все інакше

Як повідомляє Politeka.net, таку думку в програмі «НеДобрый вечер» висловив її ведучий Ігор Лєсєв (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку вниз).

Українці масово покидають країни, де були на заробітках чи відпочинку – повертаються в країну, адже на чужині послідували масові звільнення і є великі ризики заразитися коронавірусом. Але на Батьківщині, в Україні, їх нічого доброго не чекає, впевнений Лесев:

«Покидьки при владі продовжують наживатися на біді простих людей. …Від Ігоря Коломойського не дочекаєшся навіть снігу взимку. Приклад з його МАУ - оббирати людей, які потрапили в біду – це вже натуральне інферно. Ось подивіться на дії авіакомпанії. Хто не знає, це авіакомпанія Коломойського. Як тільки стало відомо про майбутнє закриття кордонів, МАУ накрутила ціни в три рази. Ще раз, не на 10, 20 і навіть 30%. У три рази!», - йдеться у відео.

Повідомляється, що квиток з Лондона до Києва, наприклад, коштував 9700 гривень і хоп – він вже 24 200?

«Штука баксів. За такі гроші можна в Таїланд туди і назад злітати з подружкою. Ви розумієте, наскільки це бридко? Люди вже знаходяться в біді. Закриваються кордони, люди втрачають роботи. У багатьох немає елементарної заначки на завтрашній день. Та повернення на батьківщину починається з грабіжницього…».

Ще є один принциповий момент, пов'язаний з карантином пише автор. На його думку екс-міністр економіки України Милованов роздає громадянам, цитуємо «дебільні поради»:

«Закрили громадське харчування, кінотеатри, спортзали. Закрили дитсадки, школи і університети. І це абсолютно правильно. Але це тільки одна сторона медалі. Все це заходи, які покликані запобігти поширенню зарази. Але ж є й інше питання. А як людям далі жити? Як людям оплачувати кредити, платити за оренду? Як заробляти гроші, коли вдома діти? Та добре заробляти. Як планувати своє життя через тиждень, два, місяць?

В українців повна невизначеність – «що робити далі?», а влада нічого путнього навіть підказати не може:

«Мені подобаються поради Мілованова, який рекомендує зберігати гроші у валюті. І рекомендує зберігати гроші в гривні тільки на найближчі 2-4 тижні. Наскільки він далекий від простих людей навіть пояснювати не треба. Але що мені подобається, Милованов все одно послідовно залишається дебілом. Навіть у дрібницях. Ось тут він пише – «Відтермінуйте виплату своїх боргів». І тут же – «Борги вам, навпаки, попросіть заплатити прямо зараз». Та у нього ж ніякого протиріччя в голові. І ось ця рослина в нас була міністром економіки», - різко висловився автор.

І така «міловановщіна у всьому», впевнений Лесев. Він також висловився з приводу повернення українців з-за кордону:

«... Пункт А завжди буде суперечити пункту Б. І ось такий цинізм влади у всьому. Візьмемо Єгипет. Там зараз застрягло 60 тисяч наших людей. А ось заява від нашої Держприкордонслужби. «Громадяни з відпочинку повинні планувати своє самостійне повернення». Знаєте як це перекладається? Ідіть в ж*пу. Ніякої допомоги ми вам не дамо», - висловився він.

Нагадаємо, епідеміолог розкрив українцям очі на ситуацію з епідемією: "Забудемо про це вже в...".

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