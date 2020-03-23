Коронавирус подтвердился у народного депутата от президентской фракции «Слуга народа»

Депутат от «Слуги народа» Руслан Горбенко сообщил об этом на своей странице в Facebook.

"В среду на прошлой неделе вечером поднялась температура, в четверг был кашель, потом стало легче, в субботу я приехал в больницу настоял на рентгене, так как при прослушивании все будто бы было хорошо, обнаружили левостороннее воспаление легких", - рассказал нардеп.

Сейчас "слуга народа" находится в Александровской больнице, а один из двух его тестов на коронавирус оказался позитивным.

Он подчеркнул, что не контактировал с коллегами, у которых ранее диагностировали коронавирус - ни с депутатом Шаховым (группа "Довіра") , ни с Лукашевым из ОПЗЖ. За границей в последнее время не был.

Руслан Горбенко был номером 109 в избирательном списке «Слуги народа», он замглавы комитета по вопросам прав человека. До избрания в парламент был депутатом Луганского горсовета.

Таким образом, Горбенко стал четвертым депутатом Верховной Рады из тех, у кого либо подтвердился коронавирус, либо было подозрение на COVID-19.

"Вообще был на самоизоляции. В комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске. Переживаю за семью", - сообщил Горбенко.

Напомним, первым среди народных депутатов Украины на коронавирус заболел Сергей Шахов. Заражение у него подтвердили 18 марта. Шахов летал в Женеву с 7 по 10 марта.

21 марта, Шахова госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы. У нардепа обнаружили незначительную пневмонию.

Позже вирус обнаружили у его жены.

Вечером 21 марта стало известно, что заражение коронавирусом подтвердили в народного депутата из группы "Доверие" Сергея Вельможного. В связи с этим Комитет здравоохранения по наработке законопроекта по предотвращению Covid-19 в Верховной раде идет на карантин в связи с тем, что Сергей Вельможный присутствовал на рабочих группах комитета.

На следующий день Вельможный сообщил, что новый тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Кроме того, коронавирус Covid-19 обнаружили у народного депутата от «Оппозиционной платформы - за жизнь» Александра Лукашева.

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