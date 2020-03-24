Коронавирус захватывает популярную среди туристов страну – количество смертей там перевалило за полтысячи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на El Paris.

Так, количество погибших всего за сутки увеличилось на 24% по сравнению с предыдущим днем – 514 человек.

При этом всего коронавирусом заразились 6582 человека всего за 24 часа. Больше всего болезнь свирепствует в Каталонии и Мадриде – там количество больных увеличилось до 39 73 человек.

Общее же число погибших в стране от коронавируса составляет 2696 человек. Выздоровели коло 3800 больных.

До этого мы писали, чтоо испанские военные нашли в домах престарелых "брошенные" тела умерших от коронавируса. Известно, что жуткую находку обнаружили, когда приехали дезинфицировать дома престарелых.

Министр обороны Испании не раскрыла точное количество жертв.

"В некоторых случаях военные находили пожилых людей совершенно без присмотра, а иногда даже мертвыми в своих постелях", - заявила она.

В Минздраве объяснили, что трупы умерших могли оставлять в постелях, если были подозрения, что перед смертью они заразились коронавирусом. Тогда их не перекладывали в холодильники, а оставляли на месте до прибытия специально экипированных служб.

В минобороне Испании также заявили, что правительство не должно допускать такого обращения со стариками. Также она заверила, что в большинстве подобных учреждений все пока в порядке.

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