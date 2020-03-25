Внеочередное заседание Верховной Рады временно переносится

Эту информацию журналистам уже подтвердила замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Укринформ.

Как известно, на завтра, 26 марта, было запланировано внеочередное заседание Верховной Рады, на котором должны были рассмотреть "антикоронавирусные" законы.

По словам Кравчук, заседание, вероятно, может состояться уже в субботу, 28 марта.

"Ждем регистрации законопроектов по противодействию последствиям пандемии, также Кабинет министров готовит изменения в бюджет", - объяснила замглавы "Слуги народа".

Другой осведомленный собеседник в "Слуге народа" добавил, что заседание Рады было перенесено из-за неготовности законопроектов.

"Бюджетные изменения еще не готовы, два короновирусных закона не свели", - подчеркнул он.

Один из руководителей президентской фракции, в свою очередь, предположил, что заседание могут назначить и на 27 марта.

"По состоянию на сейчас Рада ни одного предложения от Кабмина не получала. Есть предложения от НБУ, есть от Укрспирта совместно с Минэкономики по спирту, но глобальных каких-то вещей мы от правительства так и не дождались", - рассказал он в комментарии журналистам.

Ранее мы сообщали, что Рада может утвердить закон, который позволил бы депутатам проводить заседания в формате видеоконференции на время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

В законопроекте предлагается наделить нардепов правом решать насущные вопросы, связанные с противодействием коронавирусной болезни COVID 19, на заседаниях онлайн в течение 60 дней. Предполагается, что голосовать депутаты будут по одному и с визуализацией.

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