После потери Великобритании ЕС решил пополнить свои ряды новыми странами

В частности, речь сразу о двух государствах - Албании и Северной Македонии. Изначально переговоры о вступлении этих стран в Евросоюз проводились осенью прошлого года, но так как Франция тогда заняла жесткую позицию, рассмотрение перенесли на весну 2020. И, вот стало известно, что министры по делам ЕС, дали добро на возобновление переговоров.

Об этом сообщил в Твиттере еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгеи: «Очень приятно, что государства-члены ЕС сегодня достигли политического соглашения об открытии переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией. От всей души поздравляю обе страны. Это также посылает громкий и четкий сигнал Западным Балканам: ваше будущее — в ЕС».

Планы Евросоюза по расширению, несмотря на сегодняшнюю пандемию коронавируса, прокомментировал в Твиттере глава Европарламента Давид Сассоли:

"Хорошие новости в трудные времена: министры по делам ЕС дали добро на переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией. Европарламент всегда поддерживал европейское будущее Западных Балкан. Нам нужны прочные связи с нашими соседями, сейчас как никогда".

Также в настоящее время ведутся переговоры с Черногорией и Сербией о вступлении в ЕС.

Что касается Украины, то, очевидно, что мы остались за бортом. О провале осуществления плана по вступлению нашей страны в ЕС ранее заявлял президент Чехии Милош Земан.

По его словам, в 2019 году Украина показала худший результат по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС, и в обозримой перспективе планы Киева по вступлению в Евросоюз являются неосуществимыми.

"Украина, к сожалению, уже давно погрязла в коррупции. Если бы экономическая ситуация Украины стала бы более прозрачной, и одновременно понизилась хотя бы на 50% роль олигархов, то только потом мы могли бы вести дебаты о возможности более интенсивного сотрудничества с ЕС, - подчеркнул Земан.

Политик прокомментировал опасения ЕС: "Если бы ей (Украине - прим. ред.) дали дотации, то никогда не было бы уверенности, что эти средства поступят к тем, кому предназначены, а не осядут в карманах олигархов".

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