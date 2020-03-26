Украина предложила России обеспечить перемирие на Донбассе на период эпидемии коронавируса

Об этом рассказала народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук в эфире ObozTV. По ее словам, безопасность на Донбассе все еще остается на первом месте.

Верещук отметила, что украинская сторона обратилась к России через ОБСЕ с предложением полностью прекратить огонь на период пандемии COVID-19. Речь идет о «безусловном, полном и всеохватывающем прекращении огня».

По словам нардепа, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал на время эпидемии прекратить конфликты во всем мире. Верещук уверена, что перемирие на Донбассе возможно.

«Были примеры, как в Ливии, когда на самом деле прекратили огонь. Были договоренности на период пандемии, этой всемирной угрозы жизни и здоровью планеты, остановить огонь», – объяснила она.

Верещук добавила, что на данный момент никакой реакции с боку России на предложение Украины она не видела.

Тем временем, за последние сутки вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим прекращения огня.

Отметим, что из-за пандемии Украина временно закрыла пропуск людей и транспортных средств через линию разграничения. Руководство самопровозглашенных республик заявило о готовности борьбы с коронавирусом, но при этом отрицает наличие больных в ОРДЛО. Ряд украинских СМИ сообщает, что больницы на оккупированной территории забиты больными с тяжелыми бронхитами и пневмонией.

Напомним, что коронавирус атаковал боевиков на Донбассе: "выкосит целые участки".

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