Дело об убийстве, в котором фигурирует экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, получило неожиданный поворот
Об этом сообщает защита Кожары в Шевченковском районном суде Киева, передает "РБК-Украина".
Так, правозащитник утверждает, что 25 марта жена чиновника Марина Козерод подала заявление, в котором призналась в непреднамеренном убийстве. По словам женщины, трагедия случилась во время того, как Кожара и погибший Сергей Старицкий вместе отдыхали и употребляли спиртные напитки.
В тот же день вечером Козерод заявила, что увидела в руке Старицкого пистолет. При этом сам экс-глава МИД в этот момент находился на втором этаже дома. После этого женщина попыталась отобрать оружие у мужчины.
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Супруга Кожары рассказала, что во время проведения следственного эксперимента сможет рассказать о «механизме образования ранения» у погибшего Старицкого.
До этого мы писали, что экс-глава МИД Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве. Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко. Отмечается, что задержанного доставили в суд.
Как известно, предприниматель Сергей Старицкий был найден с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке 21 февраля в доме Леонида Кожары - экс-главы МИД времен президентства Виктора Януковича.
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