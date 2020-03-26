Дело об убийстве, в котором фигурирует экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, получило неожиданный поворот

Об этом сообщает защита Кожары в Шевченковском районном суде Киева, передает "РБК-Украина".

Так, правозащитник утверждает, что 25 марта жена чиновника Марина Козерод подала заявление, в котором призналась в непреднамеренном убийстве. По словам женщины, трагедия случилась во время того, как Кожара и погибший Сергей Старицкий вместе отдыхали и употребляли спиртные напитки.

В тот же день вечером Козерод заявила, что увидела в руке Старицкого пистолет. При этом сам экс-глава МИД в этот момент находился на втором этаже дома. После этого женщина попыталась отобрать оружие у мужчины.

Супруга Кожары рассказала, что во время проведения следственного эксперимента сможет рассказать о «механизме образования ранения» у погибшего Старицкого.

До этого мы писали, что экс-глава МИД Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве. Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко. Отмечается, что задержанного доставили в суд.

Как известно, предприниматель Сергей Старицкий был найден с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке 21 февраля в доме Леонида Кожары - экс-главы МИД времен президентства Виктора Януковича.

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