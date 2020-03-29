Народный депутат Александр Куницкий из "Слуги народа" заявил, что в правительстве "думают" над новыми схемами

Об этом Куницкий сообщил у себя на странице в соцсети Фейсбук.

"Пока по всей стране карантин, Кабинет Министров думает над новыми схемами вроде "площадок Яценко". Кроме схемы Министерства инфраструктуры с сертификацией ГБО, к которой мы еще вернемся, есть и другие", - сообщил политик, тем самым подтвердив, что депутатам известная ситуация с монополизацией услуг сертификации ГБО и последовавшим подорожанием. Правда, как избранники собираются бороться с этим беспределом, еще неясно.



Также Куницкий рассказал о коррупции в строительной сфере.

"Создать коррупционный рынок с миллиардным оборотом, под прикрытием «антикоррупционного» Постановления Кабинета Министров касательно Государственной архитектурно-строительной инспекции. "Обилечивать" всех прорабов и строителей! Гениально и просто!.. Пытаясь уничтожить коррупцию в ГАСИ – рождают очередную кормушку, которая ежегодно будет приносить ее собственникам более миллиарда гривен исходя из оценок, так как в строительной отрасли более 25 тысяч компаний, которые заявляют строительство, как основной вид деятельности", - поделился Куницкий.

Речь о схеме с сертификацией прорабов, которая родилась еще во времена экс-президента Виктора Януковича.

"Неплохая нажива намечалась по этому направлению – аккредитация какой-то саморегулируемой организации, учебные курсы, программа повышения квалификации, выдача сертификатов, реестр, а потом и проверки… Деньги должны были поступать со всех сторон, от прорабов, строительных компаний, учебных центров, даже с бюджета... Прошли года и под соусом «лучших европейских практик, персональной ответственности и повышения качества строительства» пытаются навязать ту самую схему времен Януковича, которую даже при Порошенко не пропустили", - подытожил Куницкий.

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