Не прошло и месяца со дня назначения нового правительства, а некоторых министров уже собираются попросить на выход. Речь о министре здравоохранения Илье Емце и министре финансов Игоре Уманском. Для увольнения обоих есть весьма веские причины, преимущественно связанные с коррупционными схемами. Ожидается, что кадровые решения будут приниматься в условиях экономического кризиса и эпидситуации в стране очень стремительно.
О том, что кадровый состав нового правительства не продержится в изначальном виде и нескольких месяцев говорили сразу после назначения Дениса Шмыгаля премьер-министром. В конце недели бродившие в кулуарах слухи об отставках начали постепенно подтверждаться. Сначала со ссылкой на свои источники о возможных отставках в Кабмине сообщила «Украинская правда», затем слухи об уходе Ильи Емца фактически подтвердил лично Президент Владимир Зеленский.
Об увольнении Игоря Уманского и почти согласованном новом кандидате на место министра здравоохранения написала также шеф-редактор «Левого берега» Соня Кошкина.
За что увольняют Емца?
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По данным Сони Кошкиной, Илья Емец должен написать заявление на увольнение по собственному желанию, при этом на его место уже якобы согласован экс-глава Одесской обладминистрации Максим Степанов. Опыта работе в медицинской сфере, но сейчас в МОЗ нужен скорее кризисный менеджер. Интересно, что уход Ильи Емца хотят организовать без скандалов. Но на самом деле и в пропрезидентской фракции, и в офисе главы государства к нему накопился ряд вопросов.
Ключевой - это слишком быстрые темпы возвращения теневых схем закупок лекарств, о которых говорили общественные активисты. Кроме того, ему также планировали вменить вялую невнятную работу по подготовке страны к пику эпидемии коронавируса. Вряд ли последней каплей стали резонансные заявления Емца о необходимости тратить деньги на лечение только тех, кому еще не исполнилось 65, но как известно, эмоциональная составляющая на Банковой играет не последнюю роль в кадровых решениях.
Чем не угодил Уманский?
Причины потенциальной отставки Игоря Уманского - гораздо шире «официальной версии» о «неудачном» секвестре, которую сейчас активно обсуждают в кулуарах парламента и правительстве. Некоторые СМИ также написали о прямом конфликте с премьером Шмыгалем из-за слишком большого урезания расходов, которое лоббировал Уманский. Кроме того, называют также неприятие самим Уманским глав таможни и налоговой Максима Нефьодова и Сергея Верланова, уволить которых пока не дает Шмыгаль.
Однако есть и еще одна версия, которая мало обсуждается в широких кругах, но активно подтверждается в ближайшем окружении министра. Речь идет о «большой стройке», на которую Уманский решил «посягнуть» в предложенном варианте секвестра несмотря на прямое указание Зеленского - не останавливать ремонт и строительство дорог.
Кроме того, Уманский может поплатиться креслом за желание восстановить на дорожном строительстве старые схемы. Как рассказывают старожилы Минфина, в 2014-2015 году именно Уманский, занимавший тогда пост первого замминистра финансов в министерстве Наталки Яресько якобы вместе с первым замглавы «Укравтодора» Евгением Барахом (известный также как племянник жены экс-главного военного прокурора Анатолия Матиоса) организовал схему сбора определенной части выделяемых из бюджета денег на дорожное строительство. Участники рынка тогда называли 0,5%.
Тут нужно напомнить, что в 2014 – 2015 ситуация в дорожной отрасли была, мягко говоря, аховая, поскольку подрядчики год-полтора не могли получить деньги за уже выполненные работы. И схема якобы как раз была призвана вернуть эти средства. От Минфина в ней, по данным источников, был задействован Олег Мельник, доверенное лицо Уманского, который затем был «переведен» в «Укравтодор» директором департамента финансов.
Мельника Уманский в марте 2020 года назначил своим заместителем, кроме того, повысил в статусе еще одного зама, с которым работал по автородовским вопросам пять лет назад - Василия Шкуракова, который из обычного стал первым заместителем министра.
Сегодня дорожники утверждают, что уже начали получать намеки о необходимости снова уплачивать этот коррупционный «налог» за право работать в отрасли и получать деньги за уже сделанные работы. По словам источника в правящей партии, якобы об этой «инициативе» Уманского узнали «слуги народа» и рассматривают возможность передачи таких фактов в НАБУ и ГБР.
Игорь Паливода