В сети появилась информация о замене министра

В частности, новым министром финансов может стать бывший заместитель главы Администрации президента Сергей Марченко, сообщает Обозреватель, со ссылкой на свои собственные источники.

Он должен сменить Игоря Уманского, которого назначили совсем недавно.

Издании отмечает, что   Марченко  уже работал в Минфине во времена президенства Петра Порошенко, тогда он   был замминистра.

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Известно, что в 2002 году он окончил Академию государственной налоговой службы Украины  и после этого работал на разных должностях в Минфине, Государственной фискальний службе, парламентском комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, а также секретариате Кабмина. В 2009 году стал кандидатом экономических наук.

Марченко принимал участие  в разработке и продвижении реформ в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики.

С 2011 года, по данным СМИ,  работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины, помогал разрабатывать принятый в 2014 году Бюджетный кодекс, а также координировал написания законопроектов об изменении системы финансирования и автономизации медицинских учреждений.

Кроме того, он был экспертом аналитического центра Bendukidze Free Market Center. В 2016 году стал заместителем министра финансов.

31 августа 2018 года занял должность заместителя главы Администрации президента Петра Порошенко. Отвечал за экономический блок вопросов. 19 мая 2019 года покинул должность.

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