В сети появилась информация о замене министра
В частности, новым министром финансов может стать бывший заместитель главы Администрации президента Сергей Марченко, сообщает
Он должен сменить Игоря Уманского, которого назначили совсем недавно.
Издании отмечает, что Марченко уже работал в Минфине во времена президенства Петра Порошенко, тогда он был замминистра.
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Известно, что в 2002 году он окончил Академию государственной налоговой службы Украины и после этого работал на разных должностях в Минфине, Государственной фискальний службе, парламентском комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, а также секретариате Кабмина. В 2009 году стал кандидатом экономических наук.
Марченко принимал участие в разработке и продвижении реформ в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики.
С 2011 года, по данным СМИ, работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины, помогал разрабатывать принятый в 2014 году Бюджетный кодекс, а также координировал написания законопроектов об изменении системы финансирования и автономизации медицинских учреждений.
Кроме того, он был экспертом аналитического центра Bendukidze Free Market Center. В 2016 году стал заместителем министра финансов.
31 августа 2018 года занял должность заместителя главы Администрации президента Петра Порошенко. Отвечал за экономический блок вопросов. 19 мая 2019 года покинул должность.
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