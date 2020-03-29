На фоне эпидемии коронавируса Кабмин предалагает обновить бюджет Украины
Как передает Рoliteka.net, об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
"После детального просмотра и аудита всех бюджетных программ мы планируем сохранить финансирование в полном объеме для наших аграриев и фермеров. Поддержка сельхозтоваропроизводителей не будет уменьшена ни на гривну и составит лишь в этом году 4 млрд грн", – отметил он.
Кроме того, по словам Шмыгаля, продолжится финансирование реформы оборонно-промышленного комплекса, его расходы сохранены на уровне 2,5 млрд грн.
Вокзал в Киеве оцепили, 700 украинцев оказались "в заложниках": первые подробности и кадры
Лобода, Мейхер, Котова и другие экс-солистки ВИА-Гры засветили свои прелести: топ горячих фото
Русская Кардашьян без одежды показала, за что ее обожают миллионы: кадры для самых смелых
"Доступно 0 гривен": ПриватБанк крупно подставил украинцев на карантине, скандальные подробности
Также в Кабмине обещают сохранить на прежнем уровне финансирование строительства и ремонта дорог в Украине.
При этом на развитие сети автомобильных дорог собираются выделить 37,3 млрд грн, а на субвенцию местным бюджетам для дорожного хозяйство запланировано 21,8 млрд грн.
Среди программ, которые правительство предлагает увеличить – это выделение дополнительных 1,6 млрд грн на реструктуризацию угольной отрасли. Общий объем программы – 3,6 млрд грн.», - написал премьер-министр.
Ранее мы писали, Кабмин предложил урезать зарплаты чиновников вдвое.
Если решение будет принято, то оно каснется чиновников, получающих зарплаты, которые, к слову, называют "космическими" - в размере 10 минимальных, то есть 47 тысяч гривен.
Напомним, Шмыгаль оказался вторым Гончаруком, Лесев выдал подробности
Как сообщала Politeka, эпидемия неизбежна, премьер Шмыгаль обратился к украинцам
Также Politeka писала, что Томенко раскрыл плачевную правду о назначении Шмыгаля на должность премьера.