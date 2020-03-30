Сергей Сивохо уволен с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

Об этом стало известно «Детектор медиа» после отправления соответствующего запроса с уточнением статуса чиновника в СНБО. Как выяснилось, Сивохо уже с прошлой недели не является советником секретаря СНБО.

«По состоянию на 24 марта с.г. (дата направления запроса) Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах», - сообщили в СНБО.

При этом никаких других объяснений таких кадровых перестановок не последовало. Также отметим, что об увольнении Сивохо не объявлялось официально.

Сивохо начал работать в СНБО в октябре прошлого года. Он активно занимался вопросами реинтеграции Донбасса, однако его инициативы нравились не всем.

Так, 12 марта в Киеве произошли беспорядки во время презентации Национальной платформы примирения и единства, которую по инициативе президента Владимира Зеленского создала команда Сивохо.

Потасовка произошла после того, как активисты перекрыли вход.

Толпа скандировала, что Сивохо предатель и враг Украины, поскольку тот не называет Россию врагом. Также оскорбляли президента Владимира Зеленского. Модератор пытался успокоить ситуацию, но это не получилось. Нескольким дебоширам удалось прорваться к Сивохо, которого затолкали. Последний был вынужден ретироваться.

Напомним, примирение Сивохо сорвано: «Выломали дверь, повалили на пол».

Как сообщала Politeka, украинцы сцепились из-за избиения Сивохи, скандал набирает обороты.

Также Politeka писала, что Сивохо раз и навсегда разъяснил свои слова о "внутреннем конфликте" на Донбассе.