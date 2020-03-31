Появилась информация, объясняющая, почему депутаты "Европейской солидарности", лидером которой является экс-президент Петр Порошенко, поддержали 30 марта "Слугу народа" с принятием скандальных законов о земле и банках

Как передает Politeka.net, происходящее описали в Телеграм-канале Легитимный, ссылающемся на собственный источник.

Отмечается, что Порошенко намерен стать следующим президентом Украины и для этого подготовил себе почву для "удара" по нынешнему гаранту Владимиру Зеленскому.

"Порошенко хочет быть следующим президентом. Наш источник дает раскладку по стратегии Петра Алексеевича. Задумка Петра Алексеевича и его политтехнологов очень проста, он сейчас подыграет Зеленскому, тем самым выиграет себе ситуативный «иммунитет». Порошенко надо «время», чтобы удержаться в «игре». Порошенко понимает, что рейтинг Слуги Народа будет катастрофически падать, а непопулярные решения «убьют рейтинг» Зеленского.

Выждав время и сохранив активы и «лицо», Порошенко нанесет Зеленскому удар в спину и отправит его «в историю», как слабого Президента. Поверьте «соросята» помогут", - говорится в сообщении.

По прогнозам источника, следующие президентские выборы пройдут в таком свете: "Большинство страны будет снова разочаровано и либо вообще не придут на выборы, либо их голоса растекутся по десятку «пустых кандидатов», а вот аудитория Петра Алексеевича «железная»".

Напомним, 259 народных депутатов, которые проголосовали за закон о запуске рынка земли, расположились таким образом:

- 206 (из 248) "Слуга народа"

- 23 (из 27) "Европейская солидарность"

- 13 (из 20) "Голос"

- 12 (из 17) депутатская группа "Доверие"

- 5 (из 21) внефракционные нардепы

Итого получается, что костяк в этом голосовании составили "Слуга народа", "Евросолидарность" и "Голос". Ноль голосов за рынок земли дали "Оппоплатформа", "Батькивщина", депутатская группа "За будущее".

Ранее мы сообщали, что стало известно, что Зеленскому не хватало голосов за эти законы для получения нового кредита МВФ. И тогда начались торги, которые, по словам инсайдеров, кроме прочего привели к расколу в "Слуге народа". В свою очередь, скандальный блогер Анатолий Шарий отмечал, что Зеленскому пришлось в ступить в сговор с Порошенко, чтобы Рада приняла закон о рынке земли и так называемый "антиколомойский" закон о банках.

В сети активно обсуждают ситуацию, которую уже окрестили "ширкой по-новому". В частности, украинцев волнует вопрос, что именно Порошенко попросил за это голосование (говорят, что вручение подозрения от генпрокуратуры теперь вряд ли состоится).

Напомним, Зеленский додавил "слуг", рынок земли будет открыт, пока карантин.

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