Такое мнение в эфире программы "Что дальше?" на YouTube-канале ZNAJ.UA выразил политический и экономический эксперт Валерий Клочок

Он отметил, что таким образом олигарх Игорь Коломойский получил свой капитал. Его стратегия - не возвращать взятое. Именно поэтому сейчас он легко говорит, что можно не возвращать кредит МВФ.

Также специалист уточнил: дефолт общим быть не может. Его объявляют по конкретным выплатами. Эксперт напомнил, что сейчас Украина в разы больше занимает на внутреннем рынке и в других учреждениях, чем у Международного валютного фонда. По его мнению, с МВФ нужно работать, чтобы иметь возможность перекредитоваться.

Экономический эксперт в нынешних условиях посоветовал сбалансировать государственный бюджет - обеспечить доходную часть. Прежде всего, нужно определить пункты, благодаря которым будет происходить наполнение, чтобы смета не была дефицитной.

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