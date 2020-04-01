Законы о банках и о рынке земли могут оспорить в суде, но уже после того, как Украина получит деньги



Такое мнение "Главреду" выразил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, транш МВФ поможет Украине избежать дефолта, но пока нам никто не обещал никаких денег.



В данной ситуации лучше всего провести переговоры о реструктуризации долгов, отмечает эксперт, но есть один нюанс.

"Оба из этих законопроектов пока еще находятся в зоне риска. Закон по банкам еще не принят, он прошел только первое чтение, а у нас всегда нюансы начинают появляться ко второму. Потому не факт, что он будет проголосован", - отметил он.

По словам эксперта, закон об открытии рынка земли будет оспорен в Конституционном суде.

"И не исключено, что деньги поступят, а закон уже потом начнут отменять. Конечно, если так произойдет, сразу у нас денег никто обратно не потребует, так как транш МВФ выделяется на несколько лет. Максимум – нам придется платить проценты.", - уверен он.

В то же время эксперт уверен, что при таком сценарии Украина потеряет доверие МВФ.

Напомним, Верховная Рада Украины проголосовала за открытие рынка земли в ночь 31 марта.

За законопроект отдали голоса 259 народных депутатов. Среди них были нардепы от "Слуги народа", Европейской Солидарности", "Доверия", "Голоса" и внефракционные политики. "Батькивщина" и ОПЗЖ за рынок земли не голосовали.



Ранее, журналист Андрей Пальчевский заявил, что Международный валютный фонд не требовал от Украины продажи земли.



Он подчеркнул, что инициатива о продаже земли исходила от украинской стороны.

"Это миф, который разгоняют проплаченные журналисты… О том, что МВФ требовал от нас продажи земли. Это была инициатива украинской стороны. Я слышал лично от человека, который вел переговоры с МВФ. Я повторяю еще раз, никто в Международном валютном фонде не навязывал нам пункт о продаже земли. Это личная инициатива украинской стороны», - отметил он.

Напомним, Зеленский додавил "слуг", рынок земли будет открыт, пока карантин.

Как сообщала Politeka, Украина не останется без денег МВФ: дата и детали получения транша.

Также Politeka писала, что украинцы высмеяли ситуацию с рынком земли: "Просто они всех на..."