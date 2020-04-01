Пока украинцы с тревогой смотрят свежие сводки по коронавирусу, на Донбассе продолжаются обстрелы, а россияне не перестают накачивать пограничную область военной техникой

О том, что Минобороны РФ не дремлет, свидетельствует видео, опубликованное на YouTube-канале Zna Vid, передает Politeka. Запись сделана регистратором автомобиля. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

На кадрах – колонна бронетехники, которая движется в сторону города Ростов-на-Дону. По словам человека за рулем, гражданина России, ей конца-края не видно. Более того, он призывает всех, кто думает выезжать из города, сделать это поскорее, поскольку «город закрывают и вводят военное положение».

Ранее мы писали о том, что в составе диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар заметили российских кадровых военных, которые прибыли на Донбасс. В пресс-службе Минобороны отметили, что российские военные прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ.

Кроме того, стало известно, что боевики усилили на Донбассе передовые позиции артиллерийскими и минометными подразделениями и расчетами противотанковых ракетных комплексов.

Как известно, с начала Операции Объединенных сил (30 апреля 2018 года) СММ ОБСЕ зафиксировала более 2,5 тысяч фактов размещения вооруженными формированиями РФ средств огневого поражения с нарушением линий отвода и обнаружила около 5000 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода, а также больше 14 000 единиц вооружения, размещенных по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

Также на оккупированных территориях Донбасса зафиксированы новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы. Сведения, которые были получены, дополняют отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 12 марта. В отчете миссии ОБСЕ речь шла о раскрытии комплексов радиоэлектронной борьбы, в частности о: РБ-341В "Леер-3", Р-934Б "Синица" и РБ-636 "Свет-КУ".

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.