Члены Конгресса США были неофициально уведомлены о планах Министерства обороны предоставить Украине новую военную помощь в размере 125 миллионов долларов

Председатели и высокопоставленные члены соответствующих комитетов Конгресса будут иметь возможность ознакомиться с пакетами помощи до официального уведомления Конгресса, передают зарубежные СМИ.

Это первая половина из 250 миллионов долларов, выделенных на помощь Украине в сфере безопасности.

Новый пакет помощи включает в себя контр-артиллерийские радары и вооруженные патрульные катера Mark VI, последнее считается особенно важным, учитывая напряженность в отношениях Украины с Россией в Черном и Азовском морях.

"В соответствии с политикой, министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или ожидающие пакеты помощи в области безопасности, пока находится на рассмотрении в Конгрессе", - заявила официальный представитель Пентагона подполковник Карла Глисон.

Ранее мы сообщали, госсекретарь США Майк Помпео во время Мюнхенской конференции по безопасности раскрыл детали соглашения между штатами и Украиной в сфере вооружения. Помео назвал причину, почему США предоставили вооружение: "Соединенные Штаты вооружили Украину, чтобы помочь этой храброй нации защитить себя от российской агрессии".

С этими же целями штаты помогают Украине в сфере кибербезопасности. Помпео подчеркнул, что США не признают оккупацию украинских территорий и будут поддерживать суверенитет Украины.

Также мы рассказывали, что в США завершили процесс оснащения баллистических ракет подводных лодок атомного ракетного базирования (ПЛАРБ) новыми ядерными боеголовками малой мощности. Предполагается, что это станет ключевым моментом в защите от российского ядерного оружия малой мощности, так как эта страна склонна считать, что применение такого оружия способно ей дать преимущество над США и их союзниками.

Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".

Также Politeka писала, что Трамп приказал заморозить помощь Украине: всплыли детали.