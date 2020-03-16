Россия использует береговые средства радиоэлектронной борьбы, устраивая подлянку, чтобы мешать кораблям НАТО
Как только они приближаются в Черном море к незаконно аннексированному Крыму, вести разведку, им просто не дают этого сделать.
Об этом рассказал источник издания РИА Новости в "силовых структурах полуострова".
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Представитель оккупантов назвал ведение разведывательной деятельности кораблями Альянса "попыткой проникновения в коммуникационные и цифровые сети России".
По его словам, новейшие российские средства РЭБ испытываются в реальных условиях противодействия, технические возможности проверяются на силах НАТО. В результате этого корабли НАТО разворачиваются и уходят.
Кроме того, он рассказал, что кораблям НАТО не только мешают вести разведку, но и сбивают их с пути, чтобы те "не нашли путь к Черному морю", по сути их "атакуют" радиоволнами.
"Средства РЭБ делают неработоспособной не только разведывательную аппаратуру, но и сбивают настройки навигационных систем кораблей, в результате чего те показывают ложные координаты, а экипажи оказываются дезориентированы", – пояснил собеседник российского издания.
Напомним, что новое вторжение в Украину Россия может осуществить с моря уже 2020 года. Такое предупреждение сделал эксперт по морскому праву Богдан Устименко. Он отметил, что Россия готовит учения в Черном море, куда собирается стянуть сотни военных кораблей.
"Россияне будут проводить стратегические военные учения "Кавказ-2020" в сентябре 2020 года соответственно. Планируется стянуть в Черное море около сотни военных кораблей, в том числе десантных. Сценарий вторжения в Одессу, Николаев и Херсон в сентябре текущего года не выглядит сказочным", - отметил эксперт.
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