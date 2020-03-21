В Украине временно отменены штрафы за просроченную оплату коммунальных услуг

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины.



Такое решение было принято в связи с карантином из-за вспышки коронавируса.

Согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", на протяжении 30 дней запрещается начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, украинцам, которые не полностью оплатили счета за коммуналку не смогут оставить без ЖК услуг.

Также запрещено принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья при принудительном исполнении решений судов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

За несвоевременную оплату ЖК услуг из жилых помещений в домах государственного, общественного жилищного фонда и жилищного фонда социального назначения, выселение происходить не будет.

Кроме того, в этот период будут отменены штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Украинцы, у которых возникнут задолженности по платежкам, также не будут терять свои субсидии.

Ранее мы сообщали, что единоразово выплату в размере тысячи гривен в рамках карантина получат не только украинские пенсионеры, но и люди с инвалидностью.

Напомним, также 19 марта Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает банкам начислять пеню и повышать проценты по кредитам во время карантина.

Кроме того, закон запрещает банкам начислять пеню и штрафовать граждан, у которых образовалась задолженность по кредиту.

Напомним, украинцам раскрыли правду о новых правилах выхода на пенсию: "Не светит тем, кто...".

Как сообщала Politeka, Гончарук и Ко неожиданно взялись за работающих пенсионеров: что будет с выплатами.

Также Politeka писала, что украинцам повысят пенсии до 18 тысяч: "получат ее только...".







