Команда Владимира Зеленского рассматривает как минимум три варианта развития событий на Донбассе. Среди них есть и быстрый способ разрешения конфликта

О том, как у президента планируют возвращать оккупированные территории Донбасса, рассказал в интервью «РБК-Украина» министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Он отметил, что изначально, когда Зеленский только приглашал его на работу, президент признался, что на тот момент никто не ставил в приоритет оккупированные территории, временно перемещенных лиц и вопросы реальной реинтеграции временно оккупированных земель обратно в страну.

Он также отметил, что в данный момент в команде президента рассматривают разные варианты возвращения украинских территорий и того, что произойдет после этого.

«Что будет, когда мы освободим эти территории? Например, через полгода. Это идеальный сценарий – чтобы провести выборы осенью 2020 года. Или, условно говоря, через год или через пять, или, как в Германии через 45 лет», - рассказал Резников.

Он также сообщил, что один из вариантов развития событий самый быстрый, но при этом президент понимает, что он не самый вероятный.

«То есть вариантов развития событий может быть три-четыре – как мы ведем себя по отношению к оккупированным территориям, нашему населению, проживающему там. Когда президент озвучил мне эти ожидания, я эти варианты должен буду продумать и описать – это значит, что он прекрасно отдает себе отчет в том, что быстрый вариант один из нескольких и не самый вероятный», - подытожил министр.

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