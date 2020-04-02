Андрей Пальчевский опроверг обвинения в адрес клиники Eurolab, которые сейчас активно разгоняют власти



Известный украинский телеведущий подчеркнул, что обвинения частной клиники в том, что ее сотрудники якобы сокрыли пять положительных результатов тестирования на "уханьский" вирус, и последующие обыски в больнице являются полной фальшью. Как сообщает Politeka, об этом Пальчевский заявил в официальном обращении к Ивану Баканову на своей странице в Фейсбук (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«Товарищ лейтенант Баканов, я как инвестор, не являясь должностным лицом Eurolab, должен сообщить вам, что попытки ваших сотрудников – может быть и вас лично – привязать Eurolab к якобы сокрытию результатов пяти человек оказались фальшью», - заявил ведущий.

Он подчеркнул, что трое из этих пяти человек оказались украинскими топ-чиновниками. Пальчевский подчеркнул, что это выглядит крайне подозрительно, особенно учитывая тот факт, что никто из этой тройки в клинику не обращался.

«Это бывший руководитель администрации президента, бывший руководитель СБУ и один из самых влиятельных депутатов на сегодняшний момент…Так вот, у этой тройки вообще не может быть никаких связей с Eurolab, потому что они никогда не просили о том, чтобы у них были сделаны эти тесты», - отметил Пальчевский.

Он также подчеркнул, что два других теста, которые упоминаются в обвинениях, действительно оказались положительными. Однако, клиника сразу же доложила об этом в соответствии с установленными правилами Минздрава.

Он сравнил эту ситуацию с прошлогодним скандалом во время президентских выборов, в который оказалась втянута клиника.

«Это попытка с больной головы перекинуть на здоровую…Я, конечно, очень понимаю, что вам хочется нагадить, сбить мой рейтинг и тому подобное. Я понимаю, что у вас заказы от моих политических конкурентов», - напомнил Пальчевский.

обращение к СБУ: прекратите врать! обращение к СБУ: прекратите врать! Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 2. April 2020

Напомним, обыски у Пальчевского: раскрыта очередная подлость власти, журналист выдал подробности.

Как сообщала Politeka, Пальчевский резко высказался о коррупционных схемах в окружении Зеленского.

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