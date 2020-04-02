Обыски у Андрея Пальчевского были инструментом психологического давления

Как сообщает Politeka, такое мнение на своей странице в Фейсбук выразил известный украинский политолог и правозащитник Михаил Чаплыга. Он прокомментировал ситуацию с клиникой Eurolab, которую ранее власти обвинили в якобы сокрытии положительных тестов на «уханьский» вирус.

«Мое отношение к обыскам знают все и давно: это способ психологического давления и унижения в руках диктатуры», - заявил он.

Правозащитник отметил, что в этой истории его больше всего волнует вопрос защиты медицинских данных украинцев.

«Базу данных МОЗа с вашими чувствительными данными при Супрун и позже (не знаю как сейчас) ведет и владеет ГОшка )))) С чем всех и поздравляю. Еще в мою бытность в Офисе Омбудсмана мы неоднократно ругались с Супрун и ее "командой" относительно этого вопиющего нарушения святая святых...», - рассказал Чаплыга.

Он напомнил о том, что клиенты клиник должны чувствовать себя защищенными. Кроме того, правозащитник резонно заметил, что обращаясь в частную больницу люди имеют полное право не раскрывать свои настоящие имена.

Чаплыга сожалеет, что силовые структуры вернулись во времена Януковича, Порошенко и Кучмы и стали инструментом не защиты государственности, "а банальной гоп-конторой по крышеванию и борьбой с неугодными".

Напомним, обыски у Пальчевского: раскрыта очередная подлость власти, журналист выдал подробности.

Как сообщала Politeka, Пальчевский резко высказался о коррупционных схемах в окружении Зеленского.

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл, чем обернется для Украины принятие скандального закона о земле.