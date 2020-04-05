Скандальных законов о банках и рынке земли оказалось недостаточно и теперь МВФ требует изменений в бюджет из-за опасного вируса
Международный валютный фонд призвал украинскую власть внести окончательные изменения в бюджет и принять закон о банках. Об этом сообщил постоянный представител МВФ в Украине Йоста Люнгман.
По словам Люнгмана, МВФ приветствует поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков и ожидает его окончательного принятия.
"Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут властям дать ответ на чрезвычайные вызовы, которые возникли вследствие COVID-19", - заявил представитель.
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В то же время, МВФ призвал украинскую власть продолжать работу со Всемирным банком «для обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли».
Как сообщалось ранее, єпидемия китайского вируса серьезно ударила по мировой экономике. Об этом во время брифинга заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
По ее словам, ситуация с мировой экономикой сейчас намного хуже, чем в 2008-2009 годах.
Георгиева также предупредила, что из-за пандемии китайского вируса мировая экономика почти остановилась.
«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», - заявила глава МВФ во время брифинга.
Как утверждает Кристалина Георгиева, больше всего от последствий опасного вируса страдают развивающиеся страны, поскольку у них «меньше ресурсов для защиты от этого двойного кризиса — кризиса здравоохранения и экономического».
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