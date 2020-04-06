Парламентариям предстоит рассмотреть изменения в бюджет и закон о банках
Об этом в интервью журналистам рассказал замглавы "Слуги народа" Александр Корниенко, передает РБК.
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По его словам, новое внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 8 или 9 апреля.
На вопрос журналиста о том, может ли Парламент уже на следующей недели провести внеочередное заседание, Корниенко ответил следующее: "Да, хотелось бы провести, обсуждаются 8 и 9 апреля".
Замглавы фракции "Слуга народа" также отметил, что на заседании будут поднимать следующие вопросы: изменения в бюджет, реанимирование пострадавших отраслей экономики и социальных групп, а также закон о национализации банков.
"Вопросы ближайших внеочередных сессий - это изменения в бюджет, дополнительные меры по поддержке пострадавших отраслей экономики и нуждающихся в помощи социальных групп, и закон о национализированных банках", - объяснил политик.
Окончательное принятие закона о банках, который еще называют "антиколомойским законом", по словам Корниенко, снимет последние препятствия для выделения транша МВФ.
Что касается "антиколомойского" закона, то к нему за короткое время подали более 8 тысяч поправок. Корниенко не исключил тот вариант, что документ могут обжаловать в КСУ.
"Мы готовы к любому развитию событий. Я не согласен, что с банковским законом была какая-то жесткая история, по сравнению с земельным законом она была в разы мягче. Противники этого закона концентрируются на медийном и юридическом направлениях", - подытожил парламентарий в общении с журналистами.
Напомним, Зеленский додавил "слуг", рынок земли будет открыт, пока карантин.
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