Правительство под руководством Дениса Шмыгаля может проработать больше года

Об этом спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал в эфире украинского телеканала, передает Politeka.net.

Он выразил надежду, что Кабинет министров, возглавляемый Денисом Шмыгелем, сможет проработать более 12 месяцев.

"Давайте мы посмотрим, как они будут работать. Я надеюсь, что они смогут работать больше, чем год, однако все будет зависеть прежде всего от них", - подчеркнул Разумков.

Он также прокомментировал слухи о том, что в состав нового правительства могут попасть Сергей Тигипко и Арсений Яценюк.

"Думаю, что не стоит сейчас переходить на какие-то фамилии. Однако я не уверен, что именно перечень этих лиц сегодня рассматривается на эти должности ", - уверенно добавил спикер.

Подытоживая, Дмитрий Разумков также высказался о возможном роспуске Верховной Рады 9 созыва.

"Я сегодня не вижу ни юридических, ни политических оснований для роспуска ВР. Голосование за Кабинет министров подтверждает существование и эффективную работу коалиции. Сказали, что парламент непримиримый, такой, который не может найти общий язык, но я абсолютно с этим не согласен. Парламент, когда хочет, работает достаточно эффективно", - резюмировал он в эфире украинского телеканала.

Ранее мы рассказывали о том, что Дмитрий Разумков поразил заявлением после ссоры с Зеленским. По словам спикера, он остается в команде президента.

Так он прокомментировал появившиеся в последнее время в СМИ материалы о том, что у него сложные отношения с Зеленским, и из-за этого он может оставить должность.

"Не знаю, кто что пишет, кто о чем говорит, но мне кажется, что у меня достаточно хорошие отношения с Владимиром Александровичем. И в плане профессиональной деятельности, и в личном плане. Это мое личное мнение, я думаю, что президент его разделяет", - сказал Разумков.

Также он отметил, что не приостанавливал членство в партии "Слуга народа" он, а оставил только должность председателя партии, поскольку это занимает очень много времени.

Напомним, пристыженный Разумков рассказал «Слугам», что о них думают украинцы.

Как сообщала Politeka, рейтинг Зеленского рекордно изменился, президент поплатился за свои ошибки.

Также Politeka писала, что Разумков не выдержал позорных выходок Слуг народа и сцепился с Зеленским.