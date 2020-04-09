Президенту Украины Владимиру Зеленскому угрожает очень большая опасность

Об этом заявил астролог Влад Росс, передает «Главред».

По его словам во время церемонии инаугурации Зеленский впервые поднял булаву в очень неблагоприятный момент, тогда был разрушительный, 10-й, градус Льва, символ момента – повешенный человек.

По словам астролога, этот символ говорит о высокой вероятности покушений на жизнь президента. Влад Росс советует Зеленскому обзавестись серьезной охраной. К примеру, такой, как у президента России Владимира Путина.

Эксперт отметил, что угроза жизни Зеленского может исходить от человека из близкого окружения, которому президент доверяет.

"Зеленскому опасно слепо доверять кому-либо. Потому что кто-то близкий, пользующийся доверием Зеленского, может лишить его жизни", – сказал специалист.

Он добавил, что Зеленскому постоянно нужно держать ухо востро.

"…Вспомните хотя бы слова Дмитрия Яроша (бывший нардеп, экс-лидер Правого сектора – Ред.) о том, что, если Зеленский предаст тех, кто погиб на Майдане и на Донбассе, потеряет жизнь и "будет висеть на каком-нибудь дереве на Крещатике". Ярош, не зная символа, который восходил в момент инаугурации Зеленского, высказал столь точную угрозу", – подчеркнул Росс.

Напомним, слуги народа взбунтовались против Зеленского, транш МВФ под угрозой.

Как сообщала Politeka, перепуганный Зеленский остался один, Комаровский выдал подноготную: "Развели и радуются".

Также Politeka писала, что у Зеленского сдают нервы из-за скандала: "Примчался и кричал".