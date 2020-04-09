Олигарх Игорь Коломойский остро высказался о новом законе, который помешает ему вернуть "Приватбанк"

Как сообщает Politeka.net, он прокомментировал ситуацию в Верховной Раде во время интервью "Новому времени".

Игорь Коломойский утверждает, что никак не повлиял на внесение более 16 тысяч поправок к закону о банках, который также называют "антиколомойским". Предложения депутатов не дают принять законопроект, который является одним из условий для получения нового кредита от МВФ.

Некоторых депутатов, которые подали поправки, приписывают к группе влияния Игоря Коломойского. Сам олигарх отрицает, что связан с народными избранниками.

"Насколько я знаю, они симпатизируют Украине. Я никого ни о чем не просил", - заявил он.

Коломойский добавил, что лично не знаком с Антоном Поляковым, который внес больше всего поправок - свыше шести тысяч: "Знаю из прессы, что это депутат, которого исключили из СН за то, что он говорил правду".

В то же время бизнесмен не отрицает, что связывается с депутатом "Слуги народа" Александром Дубинским, который раньше работал на телеканале "1+1": "Общаюсь. Что здесь такого".

Во время интервью олигарх отметил, что не обсуждал скандальный законопроект с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, действующая власть выбрала "путь в никуда", как и их предшественники.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что между Игорем Коломойским и Владимиром Зеленским началась необъявленная война, поводом для которой стало утверждение "антиколомойского" закона. По мнению аналитика, без этого законопроекта и транша МВФ украинская экономика сильно обвалится.

Напомним, кредиторы МВФ выдвинули условия Украине, законов оказалось мало.

Как сообщала Politeka, Зеленский пошел на сделку с Порошенко, чтобы разорить Коломойского: "Зробили його разом".

Также Politeka писала, что раскрыты условия договора Украины с МВФ, срочное заявление Зеленского: "Как только мы...".