Олигарх Игорь Коломойский остро высказался о новом законе, который помешает ему вернуть "Приватбанк"
Как сообщает Politeka.net, он прокомментировал ситуацию в Верховной Раде во время интервью "Новому времени".
Игорь Коломойский утверждает, что никак не повлиял на внесение более 16 тысяч поправок к закону о банках, который также называют "антиколомойским". Предложения депутатов не дают принять законопроект, который является одним из условий для получения нового кредита от МВФ.
Некоторых депутатов, которые подали поправки, приписывают к группе влияния Игоря Коломойского. Сам олигарх отрицает, что связан с народными избранниками.
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"Насколько я знаю, они симпатизируют Украине. Я никого ни о чем не просил", - заявил он.
Коломойский добавил, что лично не знаком с Антоном Поляковым, который внес больше всего поправок - свыше шести тысяч: "Знаю из прессы, что это депутат, которого исключили из СН за то, что он говорил правду".
В то же время бизнесмен не отрицает, что связывается с депутатом "Слуги народа" Александром Дубинским, который раньше работал на телеканале "1+1": "Общаюсь. Что здесь такого".
Во время интервью олигарх отметил, что не обсуждал скандальный законопроект с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, действующая власть выбрала "путь в никуда", как и их предшественники.
Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что между Игорем Коломойским и Владимиром Зеленским началась необъявленная война, поводом для которой стало утверждение "антиколомойского" закона. По мнению аналитика, без этого законопроекта и транша МВФ украинская экономика сильно обвалится.
Напомним, кредиторы МВФ выдвинули условия Украине, законов оказалось мало.
Как сообщала Politeka, Зеленский пошел на сделку с Порошенко, чтобы разорить Коломойского: "Зробили його разом".
Также Politeka писала, что раскрыты условия договора Украины с МВФ, срочное заявление Зеленского: "Как только мы...".