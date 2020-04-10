Бывшего премер-министра Украины Алексея Гончарука заметили в неположенном месте во время карантина

Как сообщает Politeka.net, видео с участием экс-главы Кабмина появилось в телеграм-канале Klymenko Time.

С 6 апреля в рамках карантина украинцам запретили гулять в таких общественных местах, как парки, скверы и набережные (можно только для выгула животных и по одному). А также появляться в общественных местах без масок.

На опубликованном в сети видео Алексей Гончарук оказался на набережной Днепра в Киева. Вместе с ним там был известный активист Виталий Шабунин. Как отметили авторы публикации, Гончарук и Шабунин "грубо нарушали правила карантина на какой-то своей тайной сходке", пока украинцы вынуждены сидеть в изоляции.

"Во-первых, ходят без масок, во-вторых, собственно, ходят по набережной. А по набережным, паркам, скверам в принципе сейчас ходить запрещено", - отметили на канале.

Сам Алексей Гончарук пытался увильнуть от разговора. Когда его начали снимать, экс-премьер выбросил руку, чтобы закрыть камеру, а затем спросил: "Ну зачем вы это делаете". В ответ на вопрос, чем же он занимается на берегу Днепра во время карантина вместе с Шабуниным, Гончарук ответил: "Я отказываюсь комментировать, что я гуляю".

Как видно на видео, на бывшем чиновнике была маска, но она висела на шее. Лишь после замечания Алексей Гончарук надел ее, как положено. В итоге Алексей и его спутник ушли от разговора и скрылись под мостом.

Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по факту служебной халатности экс-премьера Алексея Гончарука. По данным правоохранителей, он на своем посту получал письма от СНБО спросьбой ограничить экспорт и реэкспорт продукции, необходимой для борьбы с распространением китайского вируса в Украине, в частности, медицинских масок. Но Кабмин фактически проигнорировал рекомендации.

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