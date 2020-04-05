Жена президента Владимира Зеленского Елена обратилась к украинцам в связи с началом трансляции уроков для школьников, которая начнется завтра

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Офиса Президента Украины в Facebook.

Так, детям рассказали, что уроки будут транслироваться с понедельника по пятницу по разным телеканалам. Программу будут показывать для учеников 5-11 классов. При этом украинцы обратили внимание на странный вид первой леди: складывалось впечатление, что лицо первой леди заплаканное.

Кроме того, украинцы не сдержались и поинтересовались у нее, как там в Швеции.

«Лена, как там Швеция? Видосик записала. В магазинах дорого?», «Ух, как же Первая Леди работает! Ух, прямо не спит и только помогает, помогает, помогает! Пока правда за три воскресенья смогла сделать видосик на фотку. Но дайте ей 100 дней! Ух, трудяжечка», «Мы в семье принципиально не смотрим телевизор и такового не имеем. Компьютер отнесли в ломбард. Как нам быть?», «Я не против, только каналы пусть разблокируют!», - пишут они.

До этого мы писали, что украинцы резко высказались о новом появлении Елены Зеленской после слухов о том, что президент вывез ее и детей в Швецию.

В последние недели первая леди Украины практически перестала появляться на публичных мероприятиях, заставив украинцев волноваться. Вскоре пошли слухи о том, что жена президента с детьми якобы покинула страну, а позже появились сообщения, что Зеленский вывез их в Швецию.

На фоне этих слухов 1 апреля Зеленская поделилась в своих соцсетях новым снимком, сделанным в украинской школе, и рассказала о проекте по запуску онлайн-обучения. На фото первая леди позирует в простой белой блузке и стильных бордовых брюках на фоне школьной доски в компании учительницы.

Украинцы бурно отреагировали на фото-доказательство того, что Зеленская все же не покидала страну. При этом мнения по поводу первой леди разделились.

«Елена, какая же Вы умничка! Гениально!», «Леночка, оооочень рады возвращению из Швейцарии, теперь нужно что-то решать с этим долбаным ВНО», «Надо было делать фото с сегодняшней газетой в руках. Никто не поверит», «Вы по заграницам и учителей возите, чтобы пофоткаться? Или так, на всякий случай, наделали вперед. Хорошо вы пиаритесь со своим мужем!», «Как вам сейчас в Швеции? Погодка хорошая? Воздух чистый?», «Вы только одну фотографию перед отъездом сделали? Или ждать и другие?», «А это безопасное расстояние и без масок? ... и какая эпидситуация в Швеции?», «Почему без маски? Тебе из Швеции виднее», «Молодец наша первая Леди!», - пишут люди.

Напомним, новое фото Елены Зеленской после исчезновения все объясняет.

Как сообщала Politeka, Зеленская исчезла в разгар эпидемии, украинцы потребовали объяснений: "у нас тоже есть дети".

Также Politeka писала, что в сети забили тревогу из-за исчезновения Елены Зеленской.