Президент Украины Владимир Зеленский забыл о карантинных мерах безопасности во время поездки в палаточный городок на Донбассе

В пресс-службе Офиса президента появилось видео, где Зеленский поехал проверять оперативную обстановку на одном из участков разведения сторон на Донбассе. Об этом пишет Politeka. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

На ролике можно увидеть, что Зеленский очень близко находится к другим людям. Один из людей Зеленского натянул маску на бороду вместо того, чтобы закрыть ею лицо.

"Почему так много людей, больше двух не собираться!", "Медсестра совсем без защиты. Все это замыливание глаз президенту", "И как всегда, врачи, которые борются с вирусом в хирургических масках, а бомонд в респираторах", - написали украинцы под видео.

Ознайомлення Президента України Володимира Зеленського з функціонуванням наметового містечка для інфекційних хворих на COVID-19. Ознайомлення Президента України Володимира Зеленського з функціонуванням наметового містечка для інфекційних хворих на COVID-19 66-го Військово-мобільного госпіталя. Gepostet von Офіс Президента України am Samstag, 11. April 2020

Ранее мы сообщали, что ветеран АТО Мартин Брест указал на опасный момент в изменениях в Положение о прохождении гражданами Украины службы в ВСУ.

Олег Болдырев (его настоящее имя) обратил внимание, что согласно указу Владимира Зеленского, для доукомплектования армии в особый период, продвижение военнослужащих по службе может осуществляться без соблюдения ранее предусмотренных ограничений.

Назначение военнослужащих на равнозначные и более низкие должности будут переводиться "без согласия военнослужащих".

Напомним, Зеленский поразил заявлением, кого оставят без денег

А еще Politeka писала, что помятый Зеленский резко обратился к украинцам на камеру

Также Politeka сообщала, что Зеленский уйдет в отставку, астролог раскрыл большие проблемы президента



