Так, сотрудники Волынского областного фтизиопульмонологического медицинского центра обратились к президенту не с просьбой, а выступили с конкретным требованием: "не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине".

"Руководство проводит все необходимые мероприятия, которые предусматривает медреформа, но каждый раз финансирование на функционирование данного заведения сокращается в больших объемах. Дошло до того, что сократив количество персонала почти на 30% и оптимизировав все, где можно, нынешнего государственного финансирования не хватает даже на зарплаты!" - говорится в сообщении.

Как сообщается в видео, в области останется только один стационар для заболевших туберкулезом. При этом, большинство отделений – сократили. К примеру, детское.

"Владимир Зеленский, мы обращаемся с требованием не допустить ухудшения ситуации с эпидемией в Украине. На кону жизни людей. Вы руководите государством с тяжелобольной системой медицины. Мы обращались в Рады и даже Министерство здравоохранения, ведь после реформы медицины катастрофически не хватает персонала и ресурсов, чтобы лечить туберкулез", - обратился к Зеленскому врач и генеральный директор областного тубдиспансера в Луцке.

Он добавил, что финансирование которое пришло на их больницу настолько мизерное, что даже не хватит на выплату зарплат работникам.

"Владимир Александрович, скажите, что же это за реформа такая, что финансирование больниц было сокращено в два раза, персонал уволили, а зарплата настолько мизерная, что не хватает на жизнь? Если бы вы спросили из 532 работников, которые у нас работают или работали, довольны ли они реформой, не найдется тот, кто будет доволен", - отметил директор больницы.

Напомним, кредиторы МВФ выдвинули условия Зеленскому, законов оказалось мало.

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