Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с просьбой вернуть Ульяну Супрун на должность министра здравоохранения



Как передает Politeka.net, соответственный текст был обнародованный пресс-службой президента.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто присоединился к этой петиции.



"За активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации здравоохранения, особенно в этот чрезвычайно сложный для каждого из нас время, в связи с пандемией", - отметил он.

Глава государства напомнил, что постановлением Верховной Рады Украины от 30 марта 2020 года министром здравоохранения Украины назначен Максим Степанов.

Зеленский отметил, что новый глава Минздрава приоритетами в своей деятельности определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформы.

"Относительно продления медицинской реформы информирую, что с 1 апреля 2020 года в стране в соответствии с законом Украины от 19 октября 2017 года "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" стартовала программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи", - указал Зеленский.

Ранее, председатель правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый заявил, что экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун устроила серьезную подставу новому министру здравоохранению.

По его словам, Супрун была послана в Украину без всяких оснований и компетентности, на самом же деле она лишь исполняла внешние приказы.

"Я бы даже не обращал внимание на фамилию Супрун - это просто кукла-марионетка, которая исполняла чужие приказы, ее поставили в Украину, чтобы руководить нашей системой здравоохранение без оснований и надежды на то, что этот человек компетентен в том, что делает. Она - это внешнее управление, это бизнес интересы других стран в Украине. Бизнес-интересы очень просты - в Охране здоровья Украины вертятся 300 млн долларов, это большой кусок сала, которым можно накормить много людей", - отметил он.

Отметит, что Уляна Супрун возглавляла МОЗ с 1 августа 2016 по 29 августа 2019 года.

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