Украинский парламент утвердил проект изменений в бюджет, который предусматривает целый ряд нововведений

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко.

Так, документ предусматривает сокращение фонда на борьбу с COVID-19 до 64,9 млрд гривен, дотацию аграриям, 100 млн на строительство аэропорта в Днепре, а также 21 млн на институт при Министерстве иностранных дел Украины.

Уточняется, что бюджетный комитет уже рекомендовал проект нового бюджета.

«Рекомендовано Верховной раде законопроект по результатам рассмотрения в повторном первом чтении принять за основу и в целом как закон в новой редакции, подготовленный комитетом по вопросам бюджета совместно с Министерством финансов Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский объявил о сокращении зарплат некоторых украинцев уже с этого месяца.

Во время своего традиционного ежедневного обращения к украинцам президент сообщил о том, что уже с апреля зарплаты госслужащих в стране сократят. Теперь они не могут превышать 47 тысячи гривен. По подсчетам Кабмина, это позволит сэкономить как минимум 1,5 миллиарда гривен для бюджета.

«Подтянуть пояса должны все госслужащие. Уже с апреля, независимо от ранга и их должности, их зарплата не будет превышать 47 тысяч гривен. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Национального банка Украины, Центризбиркома и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов», - заявил Зеленский.

Напомним, помятый Зеленский резко обратился к украинцам на камеру, появилось полное видео.

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