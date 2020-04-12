Владимир Зеленский разозлил украинцев громким обещанием

Президент Украины пообещал выплатить миллион долларов отечественным академикам, если те смогут разработать вакцину или лекарство от «уханьского» вируса. Об этом в интервью LB.ua рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма на наших академиков и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов», - признался он.

Впрочем, такое щедрое вознаграждение не вдохновило многих украинцев. В сети люди активно обсуждают инициативу президента, при этом припоминая ему обещание повысить зарплату учителей до 4 тысяч долларов.

«а еще учителям ЗП 4000$», «И по 200 тыс. за пострадавших в катастрофе и много еще чего. Современная реинкарнация Пиноккио», «А где Бубочка возьмёт лимон баксов. Он же голодранец. Может опять Ленка или султанат Оман», «Лол! А им пробирки купить не за что! Финансирование урезано в 20 раз. На чем они будут вакцину изобретать?», «Да, за мой счёт мог бы 10 лямов наобещать. Ведь не со счетов кипрской офшорной компании ТОВ "Квартал 95" платить, ежели действительно найдут вакцину», «Миллионеры и миллиардеры со всего мира просто отдают сумасшедшие деньги в медицинские фонды, которые затем распределяют среди ведущих биолабораторий на лекарство от коронавируса, а тут опять Лига Смеха», «Вдруг, случится чудо и какой нибудь врач действительно найдет вакцину или лекарство. Тогда получится как всегда А я ничего не обещал. Это все Ляшко. Денег нет. А вы держитесь....», «Так и врач скажет: упс ошибочка вышла, вакцина не работает (без миллиона) но вы там держитесь...», - пишут люди.

Напомним, возвращение Супрун в МОЗ: Зеленский поразил заявлением, "в это чрезвычайно сложное время...".

Как сообщала Politeka, Зеленский одним указом поставил под угрозу судьбу ВСУ, ветеран раскрыл детали.

Также Politeka писала, что помятый Зеленский резко обратился к украинцам на камеру, появилось полное видео.