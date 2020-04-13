Президент не стал церемониться с агрессором

Глава государства Владимир Зеленский приехал на Донбасс с "агрессивным" посланием, адресованным Кремлю

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Владимир Зеленский с визитом на Донбасс прибыл еще 11 апреля. Сперва он посетил военный госпиталь, а позже отправился на боевые позиции ВСУ.

Во время визита в ООС на куртке президента украинцы заметили особый шеврон с черепом и надписью - "Украина или смерть".

Стоит отметить, что этот череп - официальный символ 72-й отдельной механизированной бригады. Его, а также лозунг "Украина или смерть" этому соединению присвоили в марте 2019 года приказом главы Генерального штаба ВСУ.

Добавим, что Владимир Зеленский не первый раз появляется перед камерами с подобным шевроном. Еще в ноябре 2019 года, когда Кремль вернул Украине пленных моряков, президент прибыл на встречу с освобожденными пленными в куртке, где красовался шеврон 72 омбр.

По словам политолога Олега Соскина, тогда Кремль расценил поступок Владимира Зеленского как агрессивное послание.

«Речь идет о демонстрации очень серьезных действий Украины по Донбассу. Зеленскому, понимая, что Кремль не отдаст ему Донбасс, надо идти на показательные уступки. А фактически… «Черный запорожцы» - это очень круто, их эмблема. Минские договоренности, нормандский формат отмирают. Посмотрим, какой формат появится вместо этого», - рассказывал тогда эксперт и добавлял, что появление главы государства с шевроном "Украина или смерть" было продумано заранее.

Ранее мы рассказывали о том, что Украина вновь несет потери в зоне ООС. В частности, 12 апреля в результате вражеского обстрела погиб офицер 93-й омбр Леонид Скакуненко.

Леонид Скакуненко был родом из села Лиховка Пятихатского района, а на фронт он попал еще в 2014 году, когда его мобилизовали в состав Национальной гвардии. Через какое-то время боец подписал контракт с 93 омбр.



Стоит отметить, что на мирной территории у Леонида остались жена, сын и сестра.

Напомним, в сеть слили кадры нового мощного вооружения разведки ВСУ.

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