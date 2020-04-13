Люди не в восторге от миллиона долларов

Украинцы отреагировали на заявление Зеленского о вакцине в сети

Так, президент Украины Владимир Зеленский пообещал 1 миллион долларов тому, кто изобретет вакцину от смертельного вируса, который бушует в нашей стране и в мире.

«Просто осознайте: за спасение нации - 1 лям, за успех в суде с Газпромом - десятки лямов», - отметили в популярном телеграм-канале Черговий ООС.

Отметим, что Экономическая правда сообщала, что Wikborg обеспечивает сопровождение арбитражных производств по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" с 2014 года. Между компаниями заключены соглашения общей стоимостью почти 50 млн евро.

В сети появились комментарии по поводу того, что предлагает президент. Многие не верят в то, что в Украине вообще возможно изобрести вакцину. Другие же отметили, что эта вакцина стоит в разы дороже, чем может предложить Зеленский.

«Лучше бы промолчал... Работают в Японии, Франции, Израиле. Там бюджеты по миллиону в день», «сначала науку убили, а теперь что-то хотим... обращайтесь к шаманам и экстрасенсам...», «Уверена что вакцина давно уже где-то готова и ожидают сбора денег по миллиончику. Не платите...так отдадут, когда самих прижмёт.», «Я уверен, что за эту вакцину дадут 10 миллиардов,а он миллион, даже не смешно.», «Уже никто в пустые обещания не верит», «Хотелось бы увидеть, когда предъявят счет и придется рассчитаться. Плачевный будет вид.», после 4000 баксов учителям, снова решил обещать в валюте», «Это шо, он собирается подарить американцам миллион наших долларов за изобретение вакцины, которую они когда-нибудь, может быть, будут нам продавать? Ниччё не понимаю!», – пишут в сети украинцы.

Напомним, что президент Украины пообещал выплатить миллион долларов отечественным академикам, если те смогут разработать вакцину или лекарство от «уханьского» вируса. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма на наших академиков и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов», - признался он.

Напомним, возвращение Супрун в МОЗ: Зеленский поразил заявлением, "в это чрезвычайно сложное время...".

Как сообщала Politeka, Зеленский одним указом поставил под угрозу судьбу ВСУ, ветеран раскрыл детали.

Также Politeka писала, что помятый Зеленский резко обратился к украинцам на камеру, появилось полное видео.