Владимира Зеленского раскритиковали спустя время после скандальной речи

Владимир Зеленский заявил, что не хочет быть таким «как Порох» в эфире шоу "Право на власть" перед голосованием первого тура выборов Президента Украины, пишет Politeka.net.

«Я через пять лет никуда не убегу. Потому что я хочу быть президентом достойной страны, я хочу быть человеком, которого не догонят после 5 лет и скажут: "Ты такой же как Порох". Просто очень сильно наболело. Хочу сделать хорошую команду, хочу сломать систему. Тут в Украине короли и шестерки меняются местами, а ставка большая – человеческая жизнь. Просто 9 миллионов украинцев - уехали, это позор, кошмар», – рассказал Зеленский.

В коментарях пользователи сети ответили, что думают по поводу его слов спустя время его президенства.

«И года не прошло, как перегнал по всем позициям», «Мы поддерживаем нашего Президента, а вам всем немного притормозить бы! Да,Ему сложно,и управлять Государством,нашей с вами Родиной не так просто; не хаять а помогать Ему,то есть самим себе нужно!», «Догонят и скажут : "ты таки, намного хуже... ты 0», «А догнали через год! Опережает своё " не хочу"!!!!», «Не знаю,что скажут через 5 лет,но сейчас...без слов», «Благорозумия нашему президенту», «Та нет .Хуже пороха.», «но хуже Яника», – написали в комментариях украинцы.

Напомним, в сеть слили кадры нового мощного вооружения разведки ВСУ.

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