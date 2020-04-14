Бывший народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко пригрозил "разорвать в клочья" Украину

Скандальный экс-регионал предупредил Украину о любы попытках "посягнуть на целостность" оккупированного Крыма.

"Любые учения украинцев, американцев, европейцев, направленные на то, чтобы посягнуть на территориальную целостность России, в том числе на вторжение в Крым, получат достойный ответ, о чем сказал министр обороны Шойгу", - заявил одиозный экс-нардеп.

Не обошлось и без угроз:

"Любая страна, которая только посягнет на Крым, будет разорвана в клочья. Это не слова, а те реалии, в которых мы здесь проживаем, в Крыму", - заявил он.

Стоит отметить, что после оккупации Крыма Россией Колесниченко приостановил членство в Партии регионов и отказался от депутатского мандата в Верховной Раде Украины "в связи с тем, что мы находимся на территории государства РФ", а также признал, что получает российское гражданство.



Ранее еще один сбежавший в Россию бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник озвучил "угрожающий" сценарий для Украины.

По его словам, украинцам из-за эпидемии "китайского" вируса придется обратиться за помощью к России



