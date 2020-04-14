Петр Порошенко снова объединился с Арсением Яценюком и Александром Турчиновым. На этот раз – для защиты скандальной Татьяны Черновол

Во вторник, 14 апреля Печерский суд Киева будет рассматривать ходатайство следователя Государственного бюро расследований о применении меры пресечения в виде домашнего ареста к народному депутату VIII созыва Татьяне Черновол.

Перед началом судебного заседания перед зданием суда прошел митинг защитников Черновол. Среди них оказались и известные политики. В частности, вступиться за экс-нардепа пришли бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк и бывший и. о. президента Александр Турчинов. На кадрах с места можно увидеть, как эта троица стоит рядом и что-то обсуждает вместе.

Сама Черновол также прибыла в суд и перед началом заседания заявила, что «полна оптимизма» насчет своего дела.

Отметим, что на днях Черновол вручили подозрение в умышленном убийстве. Речь идет о событиях 2014 года, когда она вместе с другими активистами забросали коктейлями Молотова здание офиса Партии регионов. Тогда из-за их действия в здании разгорелся пожар, в результате которого работник офиса Владимир Захаров погиб от удушения угарным газом.

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