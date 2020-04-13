Верховная Рада Украины приняла изменения в государственный бюджет

Парламентарии поддержали предложенные изменения в бюджет. В первом чтении законопроект получил 252 голоса «За». Тут же депутаты проголосовали в целом: «За» - 249 голосов. При этом изменения поддержали только "Слуги народа" и группа "Доверие", в то время, как остальные политические силы были против. Примечательно, что до этого в голосовании по рынку земли и "антиколомойскому" закону "Слуг" поддержали партии Петра Порошенко и "Голос".

Новые цифры рассчитывались из расчета на падение ВВП на 3,9%, падение доходов на 120 миллиардов гривен и рост дефицита бюджета. Предполагается, что именно такими будут финансовые последствия пандемии «уханьского» вируса для нашей страны.

Также прогнозируется, что в этом году в Украине подорожает доллар, резко подскочат цены, а страна будет вынуждена перейти в режим экономии.

Изменения в бюджет предусматривают урезание зарплат чиновников, нардепов и госменеджеров. Однако, этих мер будет недостаточно. По прогнозам экономистов, в стране резко повысится уровень безработицы, а население столкнется с падением доходов.

Отдельное внимание в новом бюджете уделяется фонду борьбы с коронавирусом. При этом в доработанном проекте расходы на формирование Фонда сокращены почти на 32,4 млрд гривен. Также Минздраву будут выделены деньги на соответствующие потребности.

Дополнительные расходы в бюджете также будут направлены на выплаты пенсий и надбавок.

Напомним, Зеленский проговорился об урезании зарплат, украинцы ошеломлены: «лишний раз не поедут отдыхать».

Как сообщала Politeka, Рада снова перекроила бюджет: кого ждет сокращение зарплат, полный список изменений.

Также Politeka писала об урезании зарплат и безработица: в Кабмине выдали новые цифры, что ждет украинцев.