Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко предложила свои кандидатуры для «Всеукраинской школе онлайн»
Как передает Politeka.net, свою инициативу она опубликовала на своей страничке в Facebook.
Так, на роли учителей истории она предложила Владимира Вятровича и Андрея Парубия, так как они имеют фазовое образование.
"Я с радостью приму участие в уроке украинского языка и литературы, Порошенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе и Мария Ионова - перфектно изложат урок английского. Алексей Гончаренко - французской, другие наши коллеги профессионально помогут провести урок математики, информатики, физики, химии", - заявила нардеп.
Пользователи сети довольно негативно отнеслись к такому предложению. Не обошлось и без шуток.
"Только если Парубий будет подавать материал скороговорками, в целом конечно всех упомянутых персон к детям допускать в принципе нельзя, а вот посмешить взрослых во время карантина они смогут так что пусть запускают, я за, но чтоб подавалось строго под плашкой 18+ на каналах ", "Поддерживаю, и чтоб Портнов дал азы юриспруденции)))", "А уроки украинского языка должен вести именно Кличко! Хоть пополним специфический словарный запас.", "Парубий хочет вести уроки? Ну все пропали дети!", " У меня есть предложение, заменить грузчиков в ближайшем магазине на депутатов фракции европейская солидарность.", "Так может в школу на постоянку работать?", - писали в сети.
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Напомни, ранее на одном из уроков учительница математики 5-го класса пыталась вычислить скорость катера, который плывет против течения. Она для этого отняла от скорости катера в стоячей воде (30,2 км/ч) скорость течения (2,2 км/ч) и вместо правильного ответа в 28 км/ч получила 18 км/ч.
Напомним, украинские учителя один за другим позорятся на онлайн уроках: топ скандальных ошибок.
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